Un attore calabrese ha attirato l’attenzione per aver vissuto una doppia vita da star, assumendo l’identità di celebrità internazionali. Le indagini hanno rivelato che l’uomo avrebbe ingannato amici e conoscenti fingendosi un noto attore americano. Secondo le ricostruzioni, traumi personali e motivazioni legate alla volontà di emergere nel mondo dello spettacolo avrebbero portato l’indagato a rubare identità di altre celebrità. Le autorità stanno approfondendo il caso.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a ingannare tutti fingendosi Nicolas Cage?. Quali traumi hanno spinto l'attore a rubare l'identità delle celebrità?. In che modo queste missioni clandestine hanno colpito la sua famiglia?. Cosa mostrano i video inediti che l'attore porterà sul palco?.? In Breve Carolina Di Domenico interpreta la moglie di Calabresi durante le recite all'Ambra Jovinelli.. Spettacoli in programma dal 6 al 17 maggio con orari tra 16.30 e 21.00.. Biglietti per l'evento teatrale a Roma costano tra i 17 e i 39 euro.. Tra i video inediti figurano imitazioni di Nicolas Cage, John Turturro e Marilyn Manson.. Dal 6 al 17 maggio, il Teatro Ambra Jovinelli di Roma ospiterà Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico per lo spettacolo intitolato Tutti gli uomini che non sono.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabresi all’Ambra: il segreto delle sue doppie vite da star

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Panoramica sull’argomento

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