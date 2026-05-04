Calabresi all’Ambra | il segreto delle sue doppie vite da star
Un attore calabrese ha attirato l’attenzione per aver vissuto una doppia vita da star, assumendo l’identità di celebrità internazionali. Le indagini hanno rivelato che l’uomo avrebbe ingannato amici e conoscenti fingendosi un noto attore americano. Secondo le ricostruzioni, traumi personali e motivazioni legate alla volontà di emergere nel mondo dello spettacolo avrebbero portato l’indagato a rubare identità di altre celebrità. Le autorità stanno approfondendo il caso.
? Cosa scoprirai Come ha fatto a ingannare tutti fingendosi Nicolas Cage?. Quali traumi hanno spinto l'attore a rubare l'identità delle celebrità?. In che modo queste missioni clandestine hanno colpito la sua famiglia?. Cosa mostrano i video inediti che l'attore porterà sul palco?.? In Breve Carolina Di Domenico interpreta la moglie di Calabresi durante le recite all'Ambra Jovinelli.. Spettacoli in programma dal 6 al 17 maggio con orari tra 16.30 e 21.00.. Biglietti per l'evento teatrale a Roma costano tra i 17 e i 39 euro.. Tra i video inediti figurano imitazioni di Nicolas Cage, John Turturro e Marilyn Manson.. Dal 6 al 17 maggio, il Teatro Ambra Jovinelli di Roma ospiterà Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico per lo spettacolo intitolato Tutti gli uomini che non sono.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Teatro Ambra Jovinelli, Paolo Calabresi in Tutti gli uomini che sono; Paolo Calabresi: I miei genitori morti in 10 giorni, due anni dopo iniziò la mia follia. I travestimenti per sconfiggere il dolore; Paolo Calabresi: Vi racconto l’uomo vero che sono; Paolo Calabresi: Dalla scuola con Strehler ai panni di Nicolas Cage, racconto una vita tra teatro e cinema.
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