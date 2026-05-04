Butcher’s Crossing | Nicolas Cage a caccia di bufali in un western crepuscolare – Recensione

Nel 1874, nel Kansas, un giovane abbandona gli studi a Harvard alla ricerca di un’esperienza che vada oltre le pagine dei libri. La sua destinazione è un piccolo insediamento di frontiera, dove si svolge una vicenda che ruota attorno alla caccia ai bufali. In questo contesto si inserisce la presenza di un attore noto, che interpreta un personaggio coinvolto nelle tensioni e nelle sfide di quell’epoca.

Kansas, 1874. Will Andrews è un ragazzo di buona famiglia che ha abbandonato Harvard in cerca di qualcosa che i libri non possono dargli. Il suo viaggio lo porta nella cittadina di Butcher’s Crossing, con una lettera di presentazione per un certo McDonald, un commerciante di pelli di bisonte con cui il padre aveva fatto affari in gioventù. L’uomo lo accoglie con diffidenza, cercando di spegnere sul nascere le sue aspettative. Will non lo ascolta e al saloon si imbatte in Miller, un cacciatore di lungo corso dalla testa rasata e dalla lingua tagliente, che sostiene di conoscere una valle nascosta nel cuore delle Montagne Rocciose, dove i bisonti si radunano in numero tale da non essere stati ancora presi di mira dalle rotte commerciali della caccia.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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