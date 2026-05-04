Bus a rischio a Novara | proclamato un nuovo sciopero di 24 ore a maggio

A Novara, il servizio di trasporto pubblico su bus potrebbe subire variazioni il 14 maggio a causa di uno sciopero di 24 ore proclamato dai lavoratori. La manifestazione prevede l’astensione dal lavoro per l’intera giornata, con possibili cancellazioni di corse e limitazioni nei percorsi gestiti dall’azienda che si occupa del servizio. La decisione si inserisce in un calendario di azioni di protesta programmato per quella data.

Chi si sposta in bus a Novara dovrà fare i conti con un nuovo stop. Per il prossimo 14 maggio è stato infatti proclamato uno sciopero che metterà a rischio il regolare servizio dei bus gestiti da Sun, con possibili cancellazioni e percorsi limitati per l'intera giornata.Il nuovo sciopero in.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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