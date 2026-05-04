Su Amazon, il Bose SoundLink Flex è stato messo in vendita a 109,99 euro, uno sconto rispetto al prezzo originale. La tecnologia PositionIQ permette di adattare automaticamente la qualità del suono a seconda di come si posiziona lo speaker. Inoltre, il dispositivo è progettato per resistere all'immersione totale in acqua per 30 minuti, garantendo durabilità in ambienti umidi o all'aperto.

? Cosa scoprirai Come fa la tecnologia PositionIQ a cambiare il suono in base all'appoggio?. Perché questo speaker resiste all'immersione totale in acqua per 30 minuti?. Come si gestiscono due dispositivi diversi contemporaneamente senza disconnetterli?. Quanto dura la batteria prima di dover ricaricare lo speaker via USB-C?.? In Breve Certificazione IP67 garantisce resistenza a polvere e immersione in acqua fino a 1 metro.. Tecnologia Bluetooth 5.3 supporta codec SBC, AAC e aptX per alta fedeltà.. Autonomia di 12 ore con ricarica tramite standard USB-C e peso di 590 grammi.. Funzione PositionIQ adatta l'equalizzazione automatica in base all'orientamento verticale o orizzontale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bose SoundLink Flex: lo speaker resistente scende a 109,99€ su Amazon

Bose SoundLink Flex 2nd Gen Bluetooth Speaker Review… Is It Worth It

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Il nuovo speaker portatile Bose scende di prezzo con lo sconto Amazon.

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