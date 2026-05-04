Lunedì 4 maggio 2026, a Cernusco Sul Naviglio, si terrà un evento con Benedetta Rossi, nota figura del mondo culinario italiano. La chef ha già suscitato grande interesse durante un precedente incontro a Catania lo scorso dicembre. L’appuntamento è promosso da PENNY Italia, che ha deciso di riproporre questa occasione per incontrare i fan e condividere la sua passione per la cucina.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Cernusco Sul Naviglio, lunedì 4 maggio 2026 – Dopo il grande entusiasmo registrato lo scorso dicembre a Catania, PENNY Italia rinnova l’appuntamento con uno dei volti più amati della cucina italiana. Domenica 10 maggio, il punto vendita PENNY di Roma via Prenestina 890 diventerà un luogo di incontro autentico, dove la spesa quotidiana si intreccia con le storie, le persone e la passione per una cucina semplice e vera. Protagonista della giornata sarà Benedetta Rossi, che dalle 16.30 alle 18.30 incontrerà clienti e fan in un evento aperto al pubblico, pensato per condividere tempo, sorrisi e valori comuni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Benedetta Rossi incontra Roma

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