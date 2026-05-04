Il 6 maggio 2026 alle 21:00 si svolge la partita di ritorno tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, valida per la Champions League. La gara di andata ha visto segnare nove gol, offrendo uno spettacolo di calcio offensivo. La sfida tra le due squadre rimane aperta, con entrambe le formazioni pronte a giocarsi il passaggio del turno in questa fase della competizione.

La gara di andata ha regalato ben 9 gol in uno spettacolo per il calcio moderno e offensivo, ma tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain la sfida è ancora apertissima. Intanto i bavaresi hanno rischiato lo scivolone interno contro il fanalino di coda Heidenheim, con Kompany costretto a far entrare le bocche da fuoco per raddrizzare la gara. Il gol. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 06-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Paris Saint- Germain vs Bayern Munchen (0 - 1) Champions League | Extended HIGHLIGHTS

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