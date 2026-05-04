Bandiere Blu 2026 | Pedaso convocata a Roma attesa per il Fermano

Una rappresentanza del comune di Pedaso è stata convocata a Roma in vista della consegna delle Bandiere Blu 2026. L’evento, previsto nelle prossime settimane, coinvolgerà anche altri comuni della provincia. La decisione definitiva sui vessilli sarà annunciata a breve, determinando di fatto il riconoscimento ufficiale alle località costiere che soddisfano i criteri ambientali e di qualità delle acque. Questo aggiornamento potrebbe influire sul flusso turistico delle zone interessate.

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