Banca Santa Giulia tra le migliori minori
Banca Santa Giulia si distingue come una delle migliori banche di dimensioni più contenute. Nonostante le dimensioni ridotte, la banca vanta un modello di business ben strutturato, una gestione rapida e puntuale dei clienti e un bilancio che si mantiene in utile. Questi aspetti contribuiscono alla soddisfazione degli azionisti, che continuano a guardare con fiducia alla banca.
PICCOLI, orgogliosamente piccoli, ma con un modello di business ben curato, una gestione attenta e velocissima dei clienti e conti sempre in utile, con grande soddisfazione degli azionisti. Banca Santa Giulia è un istituto giovane, nato nel 2008 dalla trasformazione di una società di leasing, con radici però nel tradizionale credito locale bresciano. Infatti, la banca nasce dalla trasformazione di FIN-P, società di leasing ex articolo 106 Testo unico bancario, in banca commerciale con sede a Chiari. E se l’8 maggio 2007 venne presentata a Banca d’Italia l’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, il 23 gennaio 2008 Banca d’Italia autorizzò la costituenda Banca Santa Giulia a svolgere attività bancaria e servizi di investimento.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie correlate
Chiara: banca Santa Giulia prima per produttività tra le “banche minori”Nonostante uno scenario economico e geopolitico segnato da forte incertezza, Banca Santa Giulia SpA continua a crescere e a distinguersi per...
Banca Santa Giulia prima per produttività tra le “Banche Minori”: in crescita nonostante lo scenario geopolitico incertoNonostante uno scenario economico e geopolitico segnato da forte incertezza, Banca Santa Giulia SpA continua a crescere e a distinguersi per...
Altri aggiornamenti
Si parla di: Banca Santa Giulia tra le migliori minori; Banca Santa Giulia trionfa | è la numero uno per produttività.