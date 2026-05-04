Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Questa settimana, le forze di polizia in Lombardia hanno programmato numerosi controlli con autovelox mobili lungo le principali arterie stradali della regione. Gli agenti utilizzeranno dispositivi mobili per verificare la velocità dei veicoli e monitorare il rispetto dei limiti di velocità. Le operazioni si svolgeranno in diverse zone, con l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme di circolazione.

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che gli agenti di polizia, con l'ausilio degli autovelox mobili, effettueranno sulle principali strade della Lombardia.Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato quello di garantire la sicurezza degli automobilisti e di tutti gli utenti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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#Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #27aprile a domenica #3maggio Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com