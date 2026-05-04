Autostrada chiusa | cosa cambia per chi viaggia

Per permettere lavori di manutenzione nella galleria “Lago sud”, il tratto dell’A23 tra Carnia e Gemona Osoppo in direzione Udine sarà chiuso. La chiusura riguarda la corsia in direzione Udine, con conseguente modifica del traffico sulla rete autostradale. La modifica si inserisce in un intervento programmato per la manutenzione della galleria. La chiusura è prevista per un determinato periodo di tempo, durante il quale si prevedono possibili rallentamenti e deviazioni per i veicoli in transito.

Nuove modifiche alla circolazione per chi si sposta lungo l’A23 Udine-Tarvisio. Per consentire interventi di manutenzione nella galleria “Lago sud”, sarà chiuso il tratto tra Carnia e Gemona Osoppo in direzione Udine. Il provvedimento scatterà nelle notti di lunedì 4 e martedì 5 maggio, nella.🔗 Leggi su Udinetoday.it Auto Contromano in Autostrada Provoca uno Spaventoso Incidente Notizie correlate Trasporti, scioperi in arrivo a fine febbraio: cosa cambia per chi viaggiaFine mese di febbraio 2026 difficile per coloro che dovranno affrontare grandi spostamenti. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scontro tra due camion, autostrada chiusa per 4 ore; Uscita Cimpello chiusa per lavori: deviazione su uscita Interporto; Auto a fuoco in autostrada: chiusa e poi riaperta la A12; Lavori nelle gallerie dell'A26: tre notti di stop al traffico, i tratti chiusi e le date. Autostrada A14 chiusa in Molise in entrambe le direzioni a causa di una frana a Petacciato: caos trafficoNel primo pomeriggio di oggi 7 aprile 2026, in Molise, l’autostrada A14 è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, a causa del risveglio di ... motorionline.com L’autostrada A12 è stata chiusa per circa un'ora, tra le 2 e le 3 della notte scorsa, per un'auto che ha preso fuoco mentre stava viaggiando - facebook.com facebook