Assegno di Inclusione ADI a maggio 2026 | ecco tutte le date di pagamento

Dal primo gennaio 2024 è attivo l’Assegno di Inclusione, una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari in difficoltà con requisiti specifici. Per il mese di maggio 2026 sono state comunicate le date di pagamento dell’ADI, che consentiranno ai beneficiari di ricevere l’importo previsto. Le date di distribuzione vengono definite periodicamente e sono accessibili ai cittadini interessati.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 maggio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 27 maggio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me

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