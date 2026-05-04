Ascolti TV Domenica 3 Maggio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Domenica 3 maggio 2026, i dati Auditel hanno registrato le performance delle trasmissioni in prima serata. La puntata di una nota fiction ha ottenuto 3 milioni di spettatori, mentre il film trasmesso su un canale generalista ha raggiunto circa 2,5 milioni di telespettatori. Un programma di intrattenimento ha totalizzato 1,8 milioni di ascolti, confermando le preferenze del pubblico in questa fascia oraria.

Ascolti TV 3 Maggio 2026 – Roberta Valente – Notaio in Sorrento ha vinto la prima serata di domenica 3 maggio 2026 con 3.423.000 spettatori e uno share del 19,7%, confermando la fiction Rai come dominatrice della domenica sera. Alle spalle, ottima performance di Report su Rai 3 (1.854.000 – 10,3%) che supera nuovamente Racconto di una Notte su Canale 5 (1.579.000 – 11,6%) in termini di spettatori. Di seguito tutti i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori canale per canale. Ultimo aggiornamento: 04052026, 11:06 In breve. Vince la prima serata (share): Roberta Valente – Notaio in Sorrento ( Rai 1 ) — 3.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Ascolti TV Domenica 3 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serata Notizie correlate Ascolti TV Venerdì 1 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 1 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Ascolti TV domenica 26 aprile, Roberta Valente Notaio in Sorrento stravince (20.7%), Racconto di una notte (11.1%); Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti; Ascolti tv, 26 aprile 2026: Roberta Valente – Notaio in Sorrento (20.7%), Racconto di una notte (11.1%), ... Ascolti TV domenica 3 maggio 2026, Roberta Valente vince ancora (19.7%) contro Racconto di una notte (11.6%)Domenica 3 maggio la serata tv ha visto un altro episodio di Roberta Valente, Notaio in Sorrento su Rai1 contro la soap turca Racconto ... fanpage.it Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più suLa fiction con Maria Vera Ratti trionfa col 19,7% di share, la dizi turca Racconto di una Notte all’11,6%, ottimo Ranucci: tutti i dati Auditel ... libero.it Amici 25, serale del 2 maggio: ha tenuto o ha perso colpi I dati auditel della settima puntata x.com «Roberta Valente continua a conquistare i Dati Auditel della domenica. » Non ci sono dubbi: anche ieri sera, 26 aprile 2026, la serie “Roberta Valente - Notaio in Sorrento” si è confermata il programma più seguito della domenica. Il primo episodio, “La Macchi - facebook.com facebook