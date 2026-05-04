Apertura dell' anagrafe senza appuntamento per il rilascio della carta d' identità elettronica

Nel mese di maggio, l'ufficio anagrafe del Comune di Venezia resterà aperto senza appuntamento per il rilascio della carta d'identità elettronica. Le aperture straordinarie sono state annunciate per facilitare il rilascio dei documenti ai cittadini. Questi orari sono stati stabiliti per permettere alle persone di ottenere o rinnovare la propria carta d'identità senza dover prenotare un appuntamento. La misura riguarda l'intero mese e si svolge in orari dedicati.

Anche nel mese di maggio saranno attive nuove aperture straordinarie dell'ufficio anagrafe nel Comune di Venezia. Nei giorni e negli orari indicati di seguito, i cittadini potranno accedere liberamente agli sportelli, senza necessità di prenotazione, per sostituire la carta d’identità cartacea.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sostituzione della carta di identità cartacea, al Comune di Vinci l’ultimo open day per la nuova CIE; La carta di identità ‘va in pensione’: Open day in Comune per la Cie; Carta d’identità elettronica, 20mila baresi ancora senza: appuntamenti fino ad agosto; In 5000 ancora senza CIE, le info per ottenerla. Carta d’identità elettronica: lunedì apertura straordinaria Ufficio Anagrafe del Comune di AlessandriaALESSANDRIA - Questo lunedì 4 maggio dalle 14:30 è prevista una apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe al Palazzo Comunale di Alessandria, al primo ... radiogold.it In 5000 ancora senza CIE, le info per ottenerlaUltimo appello per la vecchia carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 il documento non avrà più valore legale. A Città di Castello sono ancora 5.000 i cittadini che devono regolarizzare la propri ... teletruria.it RedMoto annuncia l’apertura delle prenotazioni, presentandone al contempo le principali caratteristiche tecniche e distintive - facebook.com facebook Il QS in apertura: "Milan in crisi, la partita più brutta dell'anno" x.com