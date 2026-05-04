Almanacco | Lunedì 4 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 4 maggio è il 125° giorno del calendario gregoriano. Mancano 241 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Floriano di LorchProverbio di MaggioMaggio giardinaio non empie il granaioAccadde oggi1919 – Movimento del Quattro Maggio – A Pechino, in Piazza Tienanmen, si svolgono.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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