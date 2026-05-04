Alessandria Trabucchi spiega come le scelte influenzano la longevità

A Alessandria, un esperto ha spiegato come le scelte che facciamo ogni giorno possano avere un impatto sulla nostra longevità e sul modo in cui invecchiamo. Durante un incontro pubblico, sono stati affrontati i modi in cui le decisioni quotidiane possono contribuire a rallentare il declino biologico e quali abitudini sono più efficaci nel mantenere la salute mentale con il passare degli anni. Sono stati condivisi dati e osservazioni sui comportamenti che influenzano il benessere a lungo termine.

? Cosa scoprirai Come possono le decisioni quotidiane rallentare il nostro declino biologico?. Quali abitudini influenzano davvero la nostra salute mentale con l'età?. Chi è lo specialista che spiegherà il legame tra scelte e longevità?. Dove si terrà l'incontro per scoprire come gestire meglio la vecchiaia?.? In Breve Evento martedì 12 maggio 2026 presso la sala Iris del collegio Santa Chiara.. Incontro inserito nel ciclo culturale Una persona, un libro ad Alessandria.. Il tema affronta il legame tra salute mentale e declino biologico quotidiano.. Il programma proseguirà nei prossimi mesi con nuovi ospiti e temi vari.. Martedì 12 maggio 2026 alle ore 21, la sala Iris dell’istituto del collegio in via Volturno 18 ad Alessandria ospiterà il professor Marco Trabucchi per la presentazione del suo libro intitolato Invecchiare non fa paura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria, Trabucchi spiega come le scelte influenzano la longevità Notizie correlate Leggi anche: Come gli algoritmi influenzano le scelte nel gioco digitale e perché serve analisi indipendente Life is Strange Reunion: Guida alle scelte legacy – Come influenzano davvero la tua partitaLife is Strange: Reunion, sviluppato da Dontnod Entertainment e pubblicato da Square Enix, introduce un sistema di scelte ereditate che cambia in...