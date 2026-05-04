A Milano il traffico costa caro | la funzione su Waze e Google Maps per risparmiare carburante

A Milano spostarsi in auto può risultare difficile, con traffico intenso che prolunga i tempi di percorrenza e prezzi del carburante in crescita. Per cercare di ridurre i costi, molti utenti si affidano alle funzioni di Waze e Google Maps, applicazioni che indicano le rotte più veloci e meno congestionate. Questi strumenti vengono utilizzati quotidianamente da chi cerca di risparmiare carburante e di evitare le zone più trafficante della città.

A Milano muoversi in auto può diventare sempre più costoso, soprattutto in questo periodo terribile, tra traffico intenso e carburanti in aumento sul quale cerchiamo tutti di risparmiare. In questo scenario, ogni dettaglio può fare la differenza. Esiste però una funzione, spesso poco utilizzata, presente nelle app di navigazione più diffuse che può aiutare a ridurre i consumi. Un piccolo accorgimento che, nella quotidianità urbana, può tradursi in un risparmio concreto. LEGGI ANCHE: A Milano si può salire sul Titanic (e rivivere il naufragio) Traffico e caro carburanti: perché a Milano il pieno pesa di più (e come si può risparmiare). Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it

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