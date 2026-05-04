A Firenze parte la polizia di prossimità | 80 agenti nei punti ‘caldi’ della città

Da oggi a Firenze entra in funzione la nuova polizia di prossimità, composta da 80 agenti della polizia municipale. Questi agenti saranno impegnati principalmente nei quartieri e nelle zone della città considerate più a rischio dal punto di vista della sicurezza. L’obiettivo è garantire un presidio più costante e diretto nei punti critici, intervenendo rapidamente in caso di necessità. La presenza degli agenti sarà distribuita su diverse aree strategiche della città.

Firenze, 4 maggio 2026 - A Firenze scatta, da oggi 4 maggio, la polizia di prossimità: si tratta di 80 unità della polizia municipale che potranno intervenire in vari punti della città, in particolar in quelle aree considerate calde dal punto di vista della sicurezza. Ad annunciare la novità – che in via sperimentale durerà fino a fine 2026, per poi essere rinnovata in caso di buoni risultati – è stata annunciata in conferenza stampa dalla sindaca Sara Funaro, dall'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio e dal comandante della polizia municipale Francesco Passaretti. Gli agenti, ha spiegato Funaro, "si muoveranno a piedi per confrontarsi con...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze parte la polizia di prossimità: 80 agenti nei punti ‘caldi’ della città 2025-11-08 FIRENZE - VIAGGIARE SICURI , POLIZIA MUNICIPALE SUI MEZZI PUBBLICI Notizie correlate Maxi controlli nei punti caldi della città: 100 persone identificateMaxi controlli della polizia di Stato dei punti “sensibili” della città di Monza. Polizia locale in campo per le feste: pattuglie fisse nei punti caldi e controlli all'albaSchierate 35 unità per monitorare il traffico e i luoghi di aggregazione dei giovani. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Firenze parte 'Dammi il 5', iniziative di educazione e partecipazione nel Q5; Abitare in affitto: oggi alle Oblate il confronto che parte dai dati shock sull'estrattivismo immobiliare a Firenze; Ex Officine Grandi Riparazioni, parte la rigenerazione tra partecipazione e tensioni; Baselitz a Firenze, la pittura capovolta vista da due artisti. A Firenze parte la polizia di prossimità: 80 agenti nei punti ‘caldi’ della cittàServizio ad hoc con 80 unità unità della polizia municipale. La fase sperimentale andrà avanti fino alla fine del 2026 ... lanazione.it A Firenze parte 'Dammi il 5', iniziative di educazione e partecipazione nel Q5Dal 4 maggio e fino all'8 maggio ... msn.com “La luce giusta parte da una consulenza” Scegli come iniziare il tuo progetto: • Consulenza in videochiamata • Sopralluogo a casa tua • Appuntamento in showroom a Firenze Prenoti tutto direttamente dal sito, nella sezione Servizi. Semplice, veloce, su misur - facebook.com facebook