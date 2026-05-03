Stasera, domenica 3 maggio 2026, alle 21:20 su Italia 1, va in onda la prima puntata di Zelig On. Lo spettacolo presenta diversi comici noti e ospiti speciali, nel tentativo di offrire una serata di intrattenimento leggera e divertente. Il cast include alcuni dei volti più conosciuti nel panorama comico italiano, mentre gli ospiti sono ancora da annunciare. La trasmissione si inserisce nel palinsesto del canale per proporre nuove formule di comicità.

Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1, 3 maggio. Questa sera, domenica 3 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Zelig On, il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show. Anticipazioni, cast, comici e ospiti. Nel corso delle cinque puntate saliranno sul palco numerosi comici, tra volti emergenti e artisti già conosciuti dal pubblico. Un cast eterogeneo, con una presenza femminile significativa, pronto a portare in scena stili, personaggi e linguaggi comici differenti.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 26 aprile, da Max Angioni ai volti nuovi; Zelig On, le pagelle della terza puntata: Lodovica Comello stella dello show (8), torna Max Angioni (7); Chi è Massimo Bagnato, ex volto di Zelig, arrestato per stalking; Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1 - TPI.

Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1 con Paolo Ruffini, Lodovica Comello e Ale e Franz, 3 maggio ... tpi.it

Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 3 maggio, da Max Angioni ai volti nuoviZelig On, condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello, in onda oggi, domenica 3 maggio 2026, su Italia 1: scopri gli ospiti e tutti i comici di stasera. gazzetta.it

Mitico Elianto #ZeligOn, domani in prima serata su #Italia1 e in streaming su #MediasetInfinity facebook