Vi spiego la rilevanza strategica della bioeconomia circolare nell’Ue

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha affrontato diversi shock sistemici che hanno evidenziato le vulnerabilità del suo modello economico. In questo scenario, la bioeconomia circolare è diventata un elemento strategico, puntando a promuovere pratiche sostenibili e a ridurre la dipendenza dalle risorse fossili. Questa evoluzione si inserisce in un percorso di riforma delle politiche ambientali e industriali, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema economico comunitario.

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha attraversato una sequenza di shock sistemici che hanno messo in evidenza le fragilità strutturali del suo modello economico. La pandemia di Covid-19, le tensioni geopolitiche legate alla guerra in Ucraina e le dinamiche di instabilità nei mercati energetici globali legati alla chiusura dello stretto do Hormuz, hanno mostrato quanto le economie europee (ma in verità tutte le economie del cosiddetto Nord Globale) siano esposte a interruzioni di forniture improvvise e a forte volatilità dei prezzi. Tali dinamiche scaturiscono da un contesto internazionale caratterizzato da equilibri sempre più instabili,...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Vi spiego la rilevanza strategica della bioeconomia circolare nell’Ue Notizie correlate Vi racconto la nuova alleanza strategica tra Australia-Ue. L’intervento dell’amb. CowleyC’è un vecchio detto che recita: nella vita, tutto ciò che è nuovo è meglio, tranne gli amici. Vi spiego come la fase operativa del Piano Mattei avvicina Africa, Italia e Ue. Parla Menia (FdI)“L’Agenda africana 2063 presenta degli obiettivi, gli stessi che si ritrovano nella piattaforma immaginata dal Piano Mattei.