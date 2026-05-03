Vanchiglia ed ex Askatasuna il tempo stringe Il Comitato dei residenti | Continueremo a chiedere di smilitarizzare il quartiere

Vanchiglia e l’ex Askatasuna sono al centro di una discussione che si protrae da tempo, con i residenti che chiedono da settimane la smilitarizzazione del quartiere. Il Comitato locale ribadisce questa richiesta e invita le autorità a prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, un messaggio pubblico invita lo sindaco a chiarire se le strutture di Askatasuna saranno riassegnate o requisiti, con un intervento di rappresentanti di Forza Italia che si pronunciano sulla questione.

“Lo Russo scelga da che parte stare. Askatasuna riassegnata o requisita”. Lo dichiarano in una nota congiunta il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, rispettivamente segretario provinciale e cittadino di Forza Italia Torino. Un messaggio che sintetizza e restituisce quello che è il pensiero.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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