Tutela dei consumatori un programma regionale per salvaguardare i diritti degli utenti

La giunta regionale dell’Umbria ha approvato un nuovo programma per il 2026 dedicato alla tutela dei consumatori e degli utenti. La delibera, firmata il 22 aprile 2026, definisce le iniziative e le strategie messe in atto per proteggere i diritti dei cittadini nelle relazioni con aziende e servizi. L’obiettivo è garantire un intervento più efficace a favore degli utenti in vari settori.

La giunta regionale dell’Umbria ha approvato con delibera n. 387 del 22 aprile 2026 il programma 2026 per le attività di tutela dei consumatori e degli utenti.Per l’attuazione del programma la Regione ha previsto 90mila euro di risorse che saranno assegnate e distribuite equamente alle undici.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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