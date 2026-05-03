Sulle spiagge dell' Alabama l' arte effimera dei castelli di sabbia

Sulle spiagge dell'Alabama, un'artista crea sculture di sabbia che rappresentano soggetti vari, tra cui animali, personaggi fantastici e strutture elaborate. Ogni giorno, l'artista dà forma alla sabbia, realizzando opere di dimensioni e dettagli sorprendenti. Tra le sue creazioni compaiono razzi, armadilli, fantasmi, draghi, delfini e tartarughe, che attirano l'attenzione dei passanti e dei visitatori della zona.

Orange Beach (Alabama, Usa), 3 mag. (askanews) - Dai razzi della Nasa agli armadilli, dai fantasmi ai draghi, dai delfini alle tartarughe, e naturalmente elaborati castelli: Janel Hawkins vive il suo sogno ogni giorno con sculture di sabbia mozzafiato. Le sue creazioni ridefiniscono i limiti dell'effimero, punteggiano le spiagge della costa del Golfo negli Stati Uniti e portano gioia a chi le incontra prima che svaniscano. "Non volevo un lavoro vero, non volevo lavorare in ufficio, non volevo fare gli orari dalle nove alle cinque e ho fatto un apprendistato tradizionale quando ero al college, all'università, per essere apprendista scultrice di sabbia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sulle spiagge dell'Alabama l'arte effimera dei castelli di sabbia Notizie correlate Alabama: boom di turismo sulle spiagge di sabbia bianca del Golfo? Cosa scoprirai Perché la sabbia di queste spiagge sembra zucchero bianco purissimo? Come fanno i pirati a nascondere tesori in queste acque? Dove... Scoprire Birmingham: tra storia, arte e gastronomia nel cuore dell’AlabamaNel cuore dell’Alabama, Birmingham si presenta come una città vibrante, capace di fondere storia, cultura e innovazione in un panorama urbano che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Spiagge bianche dell'Alabama frontiera anti-overtourism per europei; Spiagge bianche dell'Alabama, la nuova frontiera anti-overtourism VIDEO; Contro David: la protesta lavoratori cinema a premiazione Cinecittà; Ultime notizie video: cronaca, sport, inchieste e approfondimenti. Spiagge bianche dell'Alabama, la nuova frontiera anti-overtourism VIDEOL'Alabama emerge come possibile nuova frontiera per i turisti europei in fuga dall'overtourism che affligge le classiche mete mediterranee, mentre le spiagge mediorientali ... ilgazzettino.it Spiagge bianche dell'Alabama frontiera anti-overtourism per europeiMobile, 2 mag. (askanews) - L'Alabama emerge come possibile nuova frontiera per i turisti europei in fuga dall'overtourism che affligge le classiche mete mediterranee, mentre le spiagge mediorientali ... libero.it CASE DIII Advancement Tuscaloosa, Alabama Drive In Event - facebook.com facebook