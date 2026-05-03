Si fa presto a dire maranza | Investire su spazi gratuiti e sulle scuole di periferia

Si fa presto a dire maranza. "Ma attenzione a non applicare questa etichetta a un’intera generazione, si rischia un corto circuito". Alfio Maggiolini, psicoterapeuta, insegna alla Scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita di Milano-Bicocca. Partiamo dal termine maranza. "Viene dato dal mondo adulto, non nasce come autodefinizione come è stato per esempio nei decenni passati a Milano per i “Latin King” che si riconoscevano in un’origine, in uno stile. Il fenomeno è più fluido. Il termine viene usato per descrivere giovani che tendono a esibire un tipo d’abbigliamento, un modo di essere e, in alcuni casi, anche ad avere comportamenti provocatori, violenti e a commettere reati".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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