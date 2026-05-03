Serie C e dilettanti le classifiche di tutti i campionati

Da arezzonotizie.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il fine settimana di partite, sono state aggiornate le classifiche di Serie C e dei campionati dilettantistici. La nostra redazione ha raccolto i risultati di tutti gli incontri disputati, permettendo ai lettori di consultare le posizioni delle squadre. Per inviare notizie, foto o risultati, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione.

Tutte le classifiche dopo gli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C La classifica dei marcatori  Serie D La classifica dei marcatori EccellenzaLa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Coppa Italia Serie C: le gare di semifinale; Scheda squadra Giana Erminio; Serie C: il Foggia precipita nei Dilettanti. Il Casarano chiude con un poker.

Calcio dilettanti: i risultati e l’attesa per i verdetti dell’ultimo turno. VIDEOREGGIO EMILIA – Si deciderà all’ultima giornata la squadra che sarà promossa nel campionato di Serie C 2026/2027. La classifica del girone D di Serie D vede il Desenzano in testa a quota 74 punti, seg ... reggionline.com

serie c e dilettantiSerie C: il Foggia precipita nei Dilettanti. Il Casarano chiude con un pokerCala il sipario sul campionato di Serie C. Il Foggia retrocede in Serie D, è la prima volta, sul campo, nella storia rossonera ... trnews.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.