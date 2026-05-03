Serie C e dilettanti le classifiche di tutti i campionati

Dopo il fine settimana di partite, sono state aggiornate le classifiche di Serie C e dei campionati dilettantistici. La nostra redazione ha raccolto i risultati di tutti gli incontri disputati, permettendo ai lettori di consultare le posizioni delle squadre. Per inviare notizie, foto o risultati, è possibile scrivere all’indirizzo email della redazione.

Tutte le classifiche dopo gli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C La classifica dei marcatori Serie D La classifica dei marcatori EccellenzaLa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Coppa Italia Serie C: le gare di semifinale; Scheda squadra Giana Erminio; Serie C: il Foggia precipita nei Dilettanti. Il Casarano chiude con un poker. Calcio dilettanti: i risultati e l’attesa per i verdetti dell’ultimo turno. VIDEOREGGIO EMILIA – Si deciderà all’ultima giornata la squadra che sarà promossa nel campionato di Serie C 2026/2027. La classifica del girone D di Serie D vede il Desenzano in testa a quota 74 punti, seg ... reggionline.com Serie C: il Foggia precipita nei Dilettanti. Il Casarano chiude con un pokerCala il sipario sul campionato di Serie C. Il Foggia retrocede in Serie D, è la prima volta, sul campo, nella storia rossonera ... trnews.it BASKET SERIE GUERRI NAPOLI ALLE 17 L'OSTICA TRASFERTA DI REGGIO EMILIA. AGLI AZZURRI OCCORRE UNA VITTORIA PER SPERARE ANCORA NELLA QUALIFICAZIONI AI PROSSIMI PLAYOFF. di Paolo Amalfi Reggio Emili - facebook.com facebook Nel tardo pomeriggio a casa nostra Serie A 35ª giornata Hellas Verona Allianz Stadium 18:00 CEST # #JuveVerona powered by @Jeep x.com