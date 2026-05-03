Serie C e dilettanti i risultati di tutte le partite

Nel fine settimana si sono svolti numerosi incontri di Serie C e campionati dilettantistici. La nostra redazione ha raccolto i risultati di tutte le partite disputate, offrendo un quadro completo degli incontri. Chi desidera condividere ulteriori dettagli, foto o risultati può inviare la propria segnalazione all’indirizzo email dedicato.

Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email [email protected] C - Girone B.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Sinner-Alcaraz: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Coppa Italia Serie C: le gare di semifinale; Scheda squadra Pro Palazzolo; Serie C: il Foggia precipita nei Dilettanti. Il Casarano chiude con un poker. Desenzano, ora è tutto vero: prima storica promozione in serie CI gardesani travolgono a Vimercate il Sangiuliano City: finisce 5-0, protagonista assoluto uno scatenato Gagliano. È il terzo salto tra i pro di una bresciana negli ultimi quattro anni ... giornaledibrescia.it Calcio dilettanti: i risultati e l’attesa per i verdetti dell’ultimo turno. VIDEOREGGIO EMILIA – Si deciderà all’ultima giornata la squadra che sarà promossa nel campionato di Serie C 2026/2027. La classifica del girone D di Serie D vede il Desenzano in testa a quota 74 punti, seg ... reggionline.com Il Savoia torna in serie C: esplode la festa dopo la vittoria in casa contro la Sancataldese 3-0 facebook ULTIM'ORA SERIE A ' ': Bologna e Cagliari non vanno oltre lo 0-0 e conquistano un punto a testa #BolognaCagliari 0-0 #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com