Ginevra si presenta come una città ricca di verde e di acque azzurre, famosa in tutto il mondo per la sua tradizione orologiera. Nei suoi laboratori e musei si conservano strumenti di precisione realizzati nel corso di cinque secoli, testimonianza di un’arte che si tramanda nel tempo. Un itinerario tra quartieri storici e spazi dedicati all’orologeria permette di scoprire un patrimonio unico nel suo genere.

Strumenti capolavoro ideati e creati in cinque secoli di storia Un tour tra quartieri, laboratori, musei all’insegna del tempo. Sembra quasi di sentire il ticchettio delle lancette di un coro immaginario di orologi che, nei secoli, hanno racchiuso in un unicum arti e conoscenze umane: astronomia, matematica, pittura, cesellatura, oreficeria, astrologia, incisione. E materiali preziosi: oro, argento, titanio, platino. È il coro della maestria orologiaia che, in oltre 500 anni, marchia di bellezza e cultura la sua Capitale, Ginevra. L’orologio: simbolo del tempo, che l’uomo ha voluto misurare per evitare la dissolvenza, per dare ordine, per preservare la memoria.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Scoprire Ginevra, città verde e azzurra tempio mondiale dell’arte orologiaia

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