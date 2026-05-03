Riccardo Morandotti | dal draft NBA ai trionfi con la Virtus Bologna

Riccardo Morandotti, nato in Italia, ha iniziato la sua carriera nel basket con un percorso segnato da un draft NBA mai concretizzato. Ha affrontato un problema cardiaco che avrebbe potuto mettere fine alla sua attività sportiva, ma è riuscito a superarlo. Durante le stagioni con la Virtus Bologna, ha avuto scontri con i giocatori Danilovic e Komazec, episodi che hanno coinvolto anche lo spogliatoio della squadra.

? Cosa scoprirai Come ha gestito il problema cardiaco che rischiò di interrompere la carriera?. Perché gli scontri con Danilovic e Komazec scuotevano lo spogliatoio della Virtus?. Cosa nascondeva la leggenda del tunnel tra PalaDozza e la sua libreria?. Come ha trasformato il ruolo di stopper in un'attività editoriale?.? In Breve Draft NBA 1987 con gli Atlanta Hawks dopo l'allenamento ad Atlanta.. Vittoria Coppa Italia con Verona sotto la guida di Alberto Bucci.. Passaggio alla Virtus nel 1992 con un accordo da 12,5 miliardi lire.. Gestione libreria Libri di Sport a Castel Guelfo dopo l'esperienza a Bologna.. Riccardo Morandotti, noto nel mondo del basket come il Biondino o la Moranda, ha vissuto una carriera che spazia dai canestri della Virtus Bologna alle pagine editoriali di Libri di Sport.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Riccardo Morandotti: dal draft NBA ai trionfi con la Virtus Bologna Notizie correlate Fantastico giocare in Nazionale. La NBA? Potrei dichiararmi già nel prossimo DraftIl profilo di Luigi Suigo racconta una crescita rapida nel basket giovanile italiano, guidata da una presenza sempre più sostanziosa in azzurro e da... Sogno NBA: il talento Luigi Suigo punta al Draft dopo la Serbia?? Cosa sapere Luigi Suigo dichiara l'eleggibilità per il Draft NBA 2026 dopo l'esperienza al Mega Basket.