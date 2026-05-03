Pronostici di oggi 4 maggio | la serata dei posticipi con sfide importantissime
Il 4 maggio si svolgono diversi posticipi di calcio, tra cui una partita di Premier League che vede il Manchester City impegnato contro l’Everton. La sfida si tiene in una serata che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, con il City che cerca di riprendere l’Arsenal in classifica e l’Everton determinato a mantenere vive le possibilità di qualificarsi in Europa. La partita rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della serata calcistica.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 4 maggio. Ci si gioca tanto in questo “Monday Night”, a partire da quello propriamente detto, ossia quello britannico, con il Manchester City che deve rispondere all’Arsenal ma non sarà così facile contro un Everton che vuole l’Europa. Niente male, ma in sottordine, anche il match di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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