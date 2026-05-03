Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso oggi si aggira intorno a 0,419 euro per metro cubo al Punto di Scambio Virtuale (PSV). Questa cifra rappresenta il valore medio rilevato alla data del 3 maggio 2026, fornendo un’indicazione stabile rispetto alle variazioni recenti del mercato. Il prezzo del gas viene aggiornato quotidianamente, riflettendo le condizioni di domanda e offerta nel settore energetico.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 03 Maggio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,419 €Smc. Questo valore è ottenuto convertendo il prezzo di 44,43 euroMWh secondo il coefficiente standard di conversione (1 MWh? 10,7 Smc). Analisi dell’andamento del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso, dopo una fase di volatilità osservata tra la metà di aprile e l’inizio di maggio. Dopo aver raggiunto un picco superiore a 0,54 €Smc a inizio aprile, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi intorno ai 0,42 €Smc negli ultimi giorni.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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