A Porto Recanati, le prenotazioni per le spiagge stanno aumentando, portando gli stabilimenti a prepararsi per la stagione estiva. La presenza di più clienti ha già portato alcuni stabilimenti ad aprire prima del previsto. La questione dell’erosione costiera rimane al centro dell’attenzione, con i gestori che si chiedono come questa problematica possa incidere sulla disponibilità di ombrelloni e servizi per i turisti nei prossimi mesi.

? Cosa scoprirai Come influenzerà l'erosione costiera la disponibilità degli ombrelloni quest'estate?. Perché la direttiva Bolkestein blocca gli investimenti degli stabilimenti locali?. Quali strategie useranno i gestori per superare il calo di giugno?. Chi garantirà la sicurezza dei bagnanti nonostante l'incertezza del meteo?.? In Breve Manuel Ridolfi dello chalet Chiringuito prevede l'installazione di circa cinquanta ombrelloni.. Mario Giorgetti punta a rendere operativo il balneare Antonio entro dieci giorni.. Michele Pandolfi prevede di sistemare lettini e ombrelloni tra il 15 e 20 maggio.. La direttiva Bolkestein blocca gli investimenti strutturali dei gestori del lungomare Lepanto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porto Recanati: le prenotazioni spingono gli stabilimenti al lavoro

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