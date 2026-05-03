I playoff di Serie C sono iniziati con partite secche che determinano la promozione in Serie B. Le squadre si affrontano in match singoli, senza possibilità di recupero in caso di pareggio. La tattica adottata in casa diventa fondamentale, poiché il risultato diretto decide l’accesso alla fase successiva. Resta da vedere quale formazione riuscirà a superare il primo turno senza ricorrere ai supplementari.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a superare il primo turno senza supplementari?. Come influenzerà il pareggio la tattica delle squadre in casa?. Quali squadre affronteranno Lecco, Campobasso e Cosenza nel secondo turno?. Come cambierà il percorso della Salernitana dopo il sorteggio nazionale?.? In Breve Partite del 3 maggio tra Trento, Giana Erminio, Cittadella, Arzignano, Lumezzane e Alcione.. Incroci del 6 maggio tra Lecco, Campobasso, Cosenna e vincitori dei gironi.. Fase nazionale dal 10 al 13 maggio con partecipazione di Renate, Ravenna e Salernitana.. Sorteggio per le teste di serie coinvolgerà Union Brescia, Ascoli, Catania e Potenza.. Domani, 3 maggio 2026, iniziano i playoff di Serie C con la sfida tra le prime 18 squadre che puntano alla promozione in Serie B attraverso una serie di partite secche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Serie C: via ai match secche per la promozione in Serie B

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