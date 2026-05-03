Non abbiamo margine di errore Dal Canto rilancia la forza laniera

Oggi si disputa l’ultima giornata della stagione regolare di calcio, con il match tra il Prato e la squadra avversaria, che inizia alle 15 e sarà trasmesso in diretta. Il tecnico della squadra di casa ha dichiarato che non c’è spazio per errori durante questa partita. La sfida rappresenta la conclusione del campionato prima dei playoff.

Ultimo appuntamento della stagione regolare per il Prato. Oggi (calcio d’avvio alle 15, diretta su Tv Prato) i lanieri vanno a caccia del secondo posto in classifica, che garantirebbe loro il vantaggio del fattore campo (e del passaggio del turno al termine degli eventuali supplementari, in caso di parità) sicuramente nella prima partita e pure nell’ipotetica seconda sfida dei playoff. Risaliti e compagni però non hanno il destino nelle loro mani: intanto devono centrare il successo al Lungobisenzio con l’ Aquila Montevarchi, che regalerebbe ai biancazzurri almeno la terza posizione. Ma se il Tau Altopascio, attualmente a pari punti con il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Non abbiamo margine di errore". Dal Canto rilancia la forza laniera Notizie correlate Leggi anche: Juventus, con la Lazio nessun margine di errore. Spalletti pronto a schierare l’undici migliore Sacchetti: "Per risalire il margine di errore è sempre più limitato». L’attacco di Desio spaventa la FaboLa Fabo ritrova la Rimadesio Desio, ovvero la squadra che più di tutte ha contribuito a modificare la fisionomia della franchigia termale dando il là... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Non abbiamo margine di errore. Dal Canto rilancia la forza laniera; Prato-Aquila Montevarchi, Dal Canto: Come una finale. Gioè? Ha 15/20 minuti nelle gambe; Stellantis rivede la luce. Ma la Borsa non ci crede (ancora) tanto; Ginevra, Grand Théâtre – Madama Butterfly. Non abbiamo margine di errore. Dal Canto rilancia la forza lanieraUltimo appuntamento della stagione regolare per il Prato. Oggi (calcio d’avvio alle 15, diretta su Tv Prato) i lanieri vanno a caccia del secondo posto in classifica, che garantirebbe loro il vantaggi ... lanazione.it A San Siro si recupera Milan-Como. Che chance per Allegri: Non abbiamo più margine d'erroreAl secondo posto in classifica e a -8 dall'Inter capolista, il Milan va caccia della terza vittoria consecutiva per blindare un posto nella prossima Champions League. L'occasione, per i rossoneri, ... tuttomercatoweb.com Al corteo del Primo Maggio a Cuba, il convoglio apre con un messaggio di solidarietà per la Flotilla: lungo striscione "La solidarietà non si detiene" accompagnato dal canto di Bella Ciao - facebook.com facebook Dal Canto: “Vanoli, la salvezza è stata una mezza opera d’arte. Fiorentina da ottavo posto in giù” x.com