Motociclista morto in un incidente gravissima la moglie Ferito anche un 16enne

Un incidente tra due motociclette si è verificato oggi a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria, provocando la morte di un motociclista e gravi ferite alla moglie, che si trovava a bordo. Un giovane di 16 anni è rimasto ferito nell’incidente. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle cause che hanno portato allo scontro.

MAZZORNO SINISTRO (ROVIGO) - Tragico incidente tra due moto oggi, domenica 3 aprile, a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria. Il bilancio è di due persone gravemente ferite e una vittima: a perdere la vita è stato un 60enne, sua moglie di 55 anni è stata trasferita in ospedale. Portato d'urgenza al pronto soccorso anche il secondo centauro, un ragazzo di 16 anni, rimasto coinvolto nella schianto. I soccorsi Sul posto è intervenuto il personale sanitario del Suem con l'elicottero. Presenti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri e vigili del fuoco.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Motociclista morto in un incidente, gravissima la moglie. Ferito anche un 16enne Rimini incidente mortale sulla Marecchiese a Vergiano Notizie correlate Limbiate, incidente sulla Comasina, ferito motociclistaChiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di… Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serdiana, tragico incidente sulla 387: morto un motociclista di Quartu; Tragedia in A7 nel pomeriggio di sabato due maggio. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo essere caduto dalla moto ed essere stato travolto da un veicolo in arrivo. Inutili i soccorsi, per il giovane motociclista non c’è stato nulla da fare. La notizia sul sito di Prim; Schianto sulla Regina a Laglio: morto motociclista di Senna Comasco; Scontro tra moto e bici nel Milanese: morto un 66enne, grave un 74enne. Motociclista morto in un incidente, gravissima la moglie. Ferito anche un 16enneMAZZORNO SINISTRO (ROVIGO) - Tragico incidente tra due moto oggi, domenica 3 aprile, a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria. Il bilancio è di due persone gravemente ferite e ... ilgazzettino.it Scontro tra un'auto e una Vespa a Palermo, morto motociclistaUn motociclista di 37 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L'uomo era a bordo di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata co ... rainews.it Un motociclista di 37 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio facebook Schianto fatale contro un camion: chi era il motociclista morto x.com