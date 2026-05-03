Il modello 730 congiunto permette a due coniugi di presentare un solo modulo fiscale, semplificando le procedure e unendo i redditi di entrambi. Questa modalità è stata adottata nel modello 7302026, offrendo un metodo condiviso per la dichiarazione dei redditi. La scelta di presentare un modello congiunto può influire sul calcolo delle imposte dovute, rendendo più agevole la gestione delle pratiche fiscali familiari.

Il modello 7302026 congiunto si è rivelato un ottimo strumento di ottimizzazione fiscale per la famiglia. Esso, infatti, permette ai coniugi o ai soggetti uniti civilmente di recuperare rapidamente i rimborsi tasse anche se uno dei due non ha un sostituto d'imposta. Ma come funziona? Nel modello 730 congiunto, pur mantenendo distinte le basi imponibili, i due partner uniscono insieme la loro dichiarazione. Le aliquote rimangono separate, l'imposta rimane personale, ma è possibile unire l'esito delle dichiarazioni. Il coniuge che ha il sostituto d'imposta effettua materialmente il rimborso o la trattenuta in busta paga: nel suo calcolo globale vengono poi trasferiti crediti o debiti dell'altro partner.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modello 730 congiunto, così due coniugi possono presentare un unico modulo: come funziona

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