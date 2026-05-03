Il direttore sportivo del club ha dichiarato di prestare particolare attenzione al settore giovanile, sottolineando l’impegno della società in questa area. La sua dichiarazione arriva a poche ore dalle osservazioni fatte dall’allenatore in conferenza stampa riguardo ai giovani del Milan. Entrambi hanno evidenziato l’interesse del club nel sviluppare e valorizzare i talenti emergenti, confermando una strategia orientata alla crescita dei giovani nel prossimo futuro.

"Ci sono anche dei giovani: rientrano Camarda, Comotto. Con Gabbia, Bartesaghi e Torriani sono cinque dal settore giovanile". Questo è un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre Sassuolo-Milan (clicca qui per seguire il live testuale della gara). Senza nessuna domanda precisa sui giovani del Milan, il tecnico rossonero sembra aver voluto mandare un preciso segnale alla società per il futuro della rosa del Milan: i giovani forti li abbiamo già in casa, sul mercato concentriamoci su qualche giocatore più esperto. Oggi, pochi minuti prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Milan, il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha parlato anche lui sull'importanza del settore giovanile rossonero e di uno zoccolo azzurro per il futuro del Diavolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tare sulla scia di Allegri: “Abbiamo un occhio di riguardo importante sul settore giovanile”

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