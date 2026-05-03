Il Milan sta pianificando una svolta nel settore offensivo, lasciando andare alcuni dei suoi giocatori più esperti e delusi dalla prossima stagione. Tra le ipotesi di mercato figura il trasferimento di un attaccante proveniente dal Bayer Leverkusen, con trattative in corso per il calciomercato estivo. La società sembra orientata a rinnovare il reparto offensivo, puntando su nuove opportunità e cambiamenti nella rosa.

Il Milan si prepara a un calciomercato molto importante, specialmente in attacco, dove la dirigenza rossonera potrebbe cambiare molto più di qualcosa nella prossima sessione estiva. Non è infatti da escludere che la dirigenza possa cedere quasi tutti i componenti attuali del reparto avanzato, che stanno facendo tanta, tantissima fatica a trovare la rete dal 2026 in poi. Potrebbero quindi arrivare più di un singolo attaccante per cambiare volto all'attacco di Massimiliano Allegri. I punti di riferimento del Milan di Massimiliano Allegri erano Leão e Pulisic. Sulla carta era questa la coppia d'attacco titolare per questa stagione. Infortuni di entrambi (pubalgia per il portoghese e vari problemi per lo statunitense), hanno diviso la coppia nella prima parte della stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, addio ai “senatori” dell’attacco: la mossa a sorpresa che porta in Bundesliga

Notizie correlate

Milan, che carica prima del Napoli! E Allegri prepara una mossa a sorpresa?A due giorni dalla delicata sfida contro il Napoli, il Milan riceve una forte spinta dal proprio pubblico.

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Prima la festa scudetto, poi gli addii: l’Inter si prepara a dire addio ai suoi senatori.

Il Milan si aggrappa ai suoi senatori. Servono i gol di Pulisic per rialzarsiSin dalle prime conferenze stampa, Massimiliano Allegri era stato chiaro: L’obiettivo stagionale è tornare in Champions League, il Milan non può e non deve fallire. Per tutto il resto ne riparliamo a ... ilgiorno.it

Leao proposto al Barcellona: può lasciare il Milan a queste cifreLeao via dal Milan è una possibilità concreta per l’estate dei rossoneri: ad annunciarlo è Matteo Moretto La prossima estate potrebbe essere quella della separazione dopo tanti anni di Rafael Leao e i ... milanlive.it