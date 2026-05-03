A pochi giorni dalle elezioni amministrative, a Mestre si è verificato un nuovo episodio di violenza contro i partiti di centrodestra. Un gruppo di antagonisti e anarchici ha assaltato un gazebo elettorale, urlando frasi offensive e minacciose come “Dovete morire”. L’episodio si aggiunge ad altri già segnalati in città negli ultimi tempi, suscitando preoccupazione tra le forze dell’ordine e gli osservatori politici.

È avvenuta una nuova aggressione ai partiti di centrodestra a Mestre a pochi giorni dalle elezioni amministrative in un clima sempre più teso di Franceco Giubilei – Ieri pomeriggio in Piazza Ferretto a Mestre, mentre si svolgevano i gazebo (regolarmente richiesti al comune) di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Ucd e della lista del candidato sindaco del centrodestra Simone Venturini, è d’improvviso comparso un corteo non autorizzato composto da decine di persone appartenenti alla galassia anarchica e antagonista aggredendo verbalmente i militanti dei partiti di centrodestra. Il corteo era aperto da uno striscione con scritto “No al 41bis.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mestre, antagonisti e anarchici assaltano gazebo di centrodestra: “Dovete morire”

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