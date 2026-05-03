Medioman del Grande Fratello si candida sindaco | clamoroso chi sfida

Un ex protagonista del programma televisivo Grande Fratello ha annunciato la sua candidatura a sindaco. Si chiama Francesco Gaiardelli e, negli anni passati, è stato conosciuto come Medioman, un soprannome attribuito dalla Gialappa’s Band. La sua decisione di entrare in politica ha suscitato sorpresa, considerando il suo passato televisivo e la notorietà acquisita nel mondo dello spettacolo. La candidatura è ora ufficiale e sta facendo discutere tra gli osservatori locali.

Il nome all'anagrafe è Francesco Gaiardelli, a è passato alla storia (della tv) come Medioman, grazie alla Gialappa's Band che lo canzonava. Ora però l'ex concorrente del Grande Fratello può diventare sindaco di Macugnaga, località montana del Piemonte ai piedi del Monte Rosa. GaiardelliMedioman sfiderà un candidato forte, il leghista Stefano Candiani. Anche Gaiardelli è cresciuto nella Lega, sia pure non in prima fila. E la fama, appunto, l'ha rimediata in tv partecipando al celebre reality di Mediaset nell'ormai lontano 2001. Era la seconda edizione del GF e lui arrivò quarto. "Io sono presidente del Distretto turistico dei Laghi, un'Atl della Regione Piemonte e forse la più importante - spiega lui a La Stampa -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Medioman del Grande Fratello si candida sindaco: clamoroso, chi sfida Notizie correlate Ex gieffina si candida per tornare al Grande fratello Vip: “Se mi chiamano…”, ecco chiIl Grande fratello vip continua ad essere tra i programmi più chiacchierati dell'opinione pubblica. Roma, tiktoker Massimiliano Minnocci "Il Brasiliano" si candida a sindaco: "Chi v’ha sempre ignorato mo’ ve deve guardà" - VIDEONel video, generato con l'intelligenza artificiale, si vede Minnocci camminare attraverso i luoghi simbolo di Roma, dalla Fontana di Trevi al... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Francesco Gaiardelli: Dal GF a Medioman fino alla politica: ora mi candido sindaco in Piemonte; Medioman del Grande Fratello si candida sindaco: clamoroso, chi sfida | Libero Quotidiano.it.