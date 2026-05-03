Marine Litter Art | Marevivo lancia il concorso che trasforma i rifiuti marini in sculture di denuncia e speranza
Dopo quattro anni di pausa, torna Marine Litter Art, il concorso di Marevivo Sicilia dedicato alla creazione di sculture realizzate con rifiuti raccolti in mare. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto Blue Life e mira a sensibilizzare sul problema dell’inquinamento marino attraverso opere d’arte. La manifestazione coinvolge artisti e gruppi che utilizzano materiali recuperati in mare per realizzare le loro creazioni.
Dopo quattro anni di assenza, torna Marine Litter Art, l’iniziativa di successo di Marevivo Sicilia che quest’anno è organizzata nell’ambito del progetto Blue Life. Questa attesa ripartenza vede la collaborazione della Pro Loco Cattolica Eraclea Aps e beneficia del sostegno istituzionale della.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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