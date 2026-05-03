Il 4 maggio 2026 si presenta come una giornata segnata da numerosi movimenti planetari che coinvolgono emozioni, decisioni e rapporti tra le persone. Le influenze astrali di questa data si manifestano in modo evidente nel corso della giornata, creando un clima di cambiamenti e di energia in movimento. Gli appassionati di astrologia possono aspettarsi un andamento ricco di spunti e variazioni lungo tutto l’arco della giornata.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Panoramica astrologica della giornata. La giornata del 4 maggio 2026 si apre sotto un cielo dinamico e ricco di movimenti planetari che influenzano emozioni, scelte e relazioni. I transiti principali vedono Mercurio in aspetto favorevole con Saturno, favorendo lucidità mentale e decisioni ponderate, mentre Venere stimola i rapporti affettivi con energie più leggere ma anche più imprevedibili. La Luna in posizione crescente amplifica sensibilità e intuizione, rendendo questa giornata particolarmente intensa sul piano emotivo. Il tema dominante è l’equilibrio tra ragione e sentimento, con opportunità importanti per chi saprà mantenere calma e visione chiara.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’oroscopo di domani, 4 maggio 2026: le previsioni e il segno fortunato del giorno

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