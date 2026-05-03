LIVE Giro di Romandia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | otto attaccanti con 2’30 sul gruppo c’è anche Germani

Oggi si tiene la tappa del Giro di Romandia 2026 e la corsa è in diretta. Otto corridori hanno un vantaggio di 2 minuti e 30 secondi sul gruppo, tra loro c’è anche un atleta con il nome di Germani. Alle 12.30 il vantaggio dei battistrada sale a 2 minuti e 30 secondi. La gara continua con questa dinamica, mentre gli atleti cercano di mantenere la leadership.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Sale a 2’30” il vantaggio dei battistrada sul gruppo. 12.27 La fisionomia della frazione odierna potrebbe essere perfetta per il neozelandese della Red Bull-BORA-hansgrohe, nonostante la lunghezza e le pendenze dell’ascesa finale. 12.24 Come poteva essere prevedibile, è avvenuto il ricongiungimento tra i due battistrada e gli inseguitori. Ora al comando ci sono: Jakob Soederqvist (Lidl Trek) e Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Jan Tratnik e Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), Marco Schrettl (XDS Astana Team), Asbjorn Hellemose (Team Jayco AlUla), Gil Gellders (Soudal Quick-Step) e Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: otto attaccanti con 2’30 sul gruppo, c’è anche Germani Notizie correlate Leggi anche: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 3 in fuga con Pogacar, il gruppo insegue a 30? LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso al comando con altri due corridori, gruppo a 30?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA ESCHBORN-FRANKFURT DALLE 14. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon regola Fisher-Black e Paret-Peintre ad Orbe, Pogacar in controllo; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Terza Tappa; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?; DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE, Prima Tappa. LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in discesa attaccano Soederqvist e GermaniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Ecco i primi due attaccanti di giornata: lo svedese Jakob Soederqvist (Lidl Trek) e l'azzurro Lorenzo ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di LipowitzCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro di Romandia 2026. Vi ringraziamo per aver ... oasport.it DIRETTA Giro di Romandia 2026 LIVE Quinta Tappa: dalla partenza a Lucens all’arrivo in salita a Leysin, con Pogacar in assoluto spauracchio. Segui la diretta integrale, live tracking e classifiche aggiornate. Inizio alle 11:45. Dettagli e link: x.com Scopri con noi la caratteristica della tappa odierna del Giro di Romandia: la guida completa - facebook.com facebook