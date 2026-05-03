le stelle di branko le previsioni di domenica 3 maggio per tutti i segni

Le previsioni di domenica 3 maggio 2026 sono state pubblicate dall'astrologo molto seguito in Italia. Per questa giornata, l'oroscopo indica che l'Ariete avrà la Luna in Sagittario, portando un'energia favorevole per nuovi viaggi, successi, amore e fortuna. Le altre previsioni per i vari segni dello Zodiaco sono state comunicate tramite le consuete analisi astrologiche.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 3 maggio 2026 Ariete Luna in Sagittario: nuovo viaggio verso il successo, amore, fortuna. In maggio vincerete il vostro personale Giro d'Italia, siete in un momento astrale unico, ma il primo compito da svolgere è quello di trovare persone intraprendenti e moderne, che la pensano come voi, nel lavoro e in affari. Mercurio esce dal segno e inizia un rapido transito in Toro, ma utilissimo il suo spirito concreto, realista, pratico. Appassionata metamorfosi in amore, voi bevete l'amore e la vita, la sete non passa mai.🔗 Leggi su Iltempo.it

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L'oroscopo di Paolo Fox del 2026 - Domenica In 28/12/2025

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