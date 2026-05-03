Le rette del centro estivo comunale raddoppiano in un anno | la protesta dei genitori a Oleggio

Le rette del centro estivo comunale di Oleggio sono aumentate notevolmente in un anno, suscitando numerose proteste tra i genitori. La questione ha attirato l'attenzione sui social network, dove molte famiglie si sono riunite per esprimere il loro disappunto. Le critiche si concentrano sull'incremento dei costi e sulla difficoltà di accesso ai servizi durante il periodo estivo. La discussione rimane aperta tra le persone coinvolte.

Tantissime critiche sui canali social, è il tema che sta intrattenendo numerose famiglie fuori da scuola e in generale. In un anno sembrano essere raddoppiate le tariffe che riguardano il centro estivo comunale della città di Oleggio, o meglio, si è registrato un forte cambiamento.Che cosa è.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Sport, gioco e socialità: aprono le iscrizioni del centro estivo La BalenaOrganizzato da La Balena, il centro si svolgerà alle scuole “La Nave” in via Don F. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Le rette del centro estivo comunale raddoppiano in un anno: la protesta dei genitori a Oleggio; Oleggio, rette del centro estivo comunale raddoppiate in un anno: le famiglie protestano; Oleggio, proteste per l’aumento delle tariffe nei centri estivi. Le rette del centro estivo comunale raddoppiano in un anno: la protesta dei genitori a OleggioFino allo scorso anno la tariffa era di 40 euro per ciascuno bambino a settimana, da quest'anno è stata introdotta la fascia Isee con un massimo di tariffa di 80 euro a bambino ... novaratoday.it Avevano installato una piazza tra Mezzomerico, Oleggio e Vaprio: arrestati due pusher - facebook.com facebook