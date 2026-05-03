Le prime pagine di oggi

Le prime pagine di oggi riportano la notizia della scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota e atleta paralimpico, e le decisioni prese dall’amministrazione statunitense riguardo ai dazi sulle auto europee. Inoltre, si parla della proroga di alcune misure di riduzione delle tariffe commerciali e delle implicazioni legali legate a queste decisioni. Le notizie si concentrano sui fatti recenti e sulle misure adottate senza analisi o commenti.

La maggior parte delle prime pagine di oggi è dedicata alla morte dell’ex pilota e atleta paralimpico Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. I giornali si soffermano anche sulla minaccia di aumento dei dazi sulle auto europee di Trump. Le altre notizie sono le indagini della procura di Pavia su Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario per la morte di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, e la proroga della riduzione delle accise sulla benzina. Sono tempi globalizzati in cui ne sapete un sacco, o tempi in cui la geografia non la sa più nessuno? Un test per geografi competitivi Storie di sportivi in attività che hanno ottenuto risultati in due o più discipline: vicine come lo sci e lo snowboard, o diverse come il baseball e il football🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 29 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 aprile: la rassegna stampa; Le prime pagine di mercoledì 29 aprile 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 maggio: la rassegna stampa; Le prime pagine di oggi. Le prime pagine di oggiLa maggior parte delle prime pagine di oggi è dedicata alla morte del pilota ed ex atleta paralimpico Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. I giornali si soffermano anche sulla minaccia di aumento ... ilpost.it Le prime pagine di domenica 3 maggio 2026La leggenda di Alex, Tutte le vittorie di Alex, lottatore di speranza e Zanardi, un eroe civile: la scomparsa del campione paralimpico nei titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edic ... dire.it Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 3 maggio - facebook.com facebook PRIME PAGINE | L'Italia resta nella procedura Ue. La rabbia di Meloni. #ANSA x.com