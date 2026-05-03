L’azzurro dopo il nero lo scudetto del riscatto per il blocco Inter della Nazionale

Dopo una stagione difficile, l’Inter torna a festeggiare uno scudetto, segnando un importante riscatto per il settore giovanile della squadra. La squadra nerazzurra ha sempre avuto un forte legame con la nazionale, grazie alla presenza di numerosi giocatori italiani e stranieri che hanno indossato la maglia azzurra nel corso degli anni. La vittoria dello scudetto rappresenta un passo avanti per il settore giovanile e per il futuro del club.

Inter.nazionale. Di nome e di fatto. Nel senso che da sempre la squadra nerazzurra è un concentrato di grandi campioni, stranieri e nostrani. Oggi come nel 2024, l’anno della seconda stella. Accanto a capitan Lautaro Martinez, a Calhanoglu e Dumfries, a Marcus Thuram e poi gli eterni De Vrij e Mkhitaryan, ci sono alcuni pilastri della nazionale italiana. Di ieri (ad esempio Darmian e Acerbi) ma soprattutto di oggi. I reduci dalla delusione più grande, quella della mancata qualificazione ai Mondiali che cominceranno fra poco più di un mese dall’altra parte dell’Oceano. Ritrovare il sorriso dopo la mazzata in Bosnia non era semplice, ma Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Pio Esposito sono riusciti (chi più, chi meno) a rimettersi in piedi e a salvare una stagione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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