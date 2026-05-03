La rincorsa di Cadenasso | in sei mesi da oltre n500 agli Internazionali di Roma

In soli sei mesi, il tennista ligure è passato da oltre il numero 500 del ranking a qualificarsi per gli Internazionali di Roma. Recentemente, ha raggiunto le semifinali a Cagliari, dove ha appreso della partecipazione di Berrettini all'evento. La sua crescita nel circuito professionistico ha attirato l’attenzione degli appassionati, mentre si prepara a competere in uno dei tornei più importanti della stagione.

Il dritto di Jesper De Jong si spegne a rete e dall’altra parte del campo Gianluca Cadenasso non può che spalancare le braccia e prendersi l’affetto del pubblico di Cagliari. Oltre a una significativa fetta di ranking che male non fa: il genovese, classe 2004, ha approfittato del Challenger in Sardegna per ritagliarsi la migliore settimana della carriera. Ha raggiunto per la prima volta la semifinale di un 175 e si è guadagnato la top 200. Ma il regalo più bello è un altro: il suo storico di 0-0 a livello Atp si sta per smuovere, perché (complice l’ingresso di Berrettini per diritto di classifica) ha appena ottenuto la wild card per gli Internazionali di Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La rincorsa di Cadenasso: in sei mesi da oltre n.500 agli Internazionali di Roma

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