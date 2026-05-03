Juve Verona 0-1 LIVE | ci prova David in girata palla alta

Nella partita tra Juventus e Verona, giocata nella 35ª giornata di campionato, il risultato finale è stato di 0-1 a favore del Verona. Durante l’incontro, la Juventus ha tentato di pareggiare con un tentativo di girata di David, ma il pallone è finito sopra la traversa. La cronaca della partita ha mostrato diverse occasioni da entrambe le squadre, con azioni che hanno movimentato il match fino al fischio finale.

di Andrea Bargione Juve Verona LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35ª giornata di campionato 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve archivia il pareggio contro il Milan e si rituffa nella corsa Champions League ospitando il Verona – già retrocesso – all’Allianz Stadium. I bianconeri sono avanti di 3 punti al momento rispetto alla Roma e 2 dal Como che ha pareggiato contro il Napoli. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Verona 0-1: sintesi e moviola. 51? CAOS IN AREA DEL VERONA! – McKennie cerca il tiro, la palla diventa buona per David che va fino in fondo senza trovare la palla.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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