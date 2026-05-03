La Juventus cerca di mantenere le speranze di qualificarsi in Europa, mentre il Verona si confronta con la sfida di evitare l’ultimo posto in classifica. Nei prossimi giorni si saprà chi siederà sulla panchina di Spalletti per tentare di sbloccare il match e cambiare le sorti della partita. Entrambe le squadre affrontano impegni importanti per i rispettivi obiettivi stagionali.

? Cosa scoprirai Chi entrerà dalla panchina di Spalletti per sbloccare il match?. Come farà il Verona a evitare l'ultimo posto in classifica?. Quali sono le scelte tattiche di Sammarco per il modulo 3-5-2?. Perché la gestione di Vlahovic sarà decisiva per la zona Champions?.? In Breve Spalletti schiera il 3-4-2-1 con Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Thurman e Cambiaso.. Sammarco risponde con 3-5-2 con Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese, Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede e Bradaric.. Arbitro Giovanni Ayroldi assistito da Valerio Vecchi e Alex Cavallina dirige il match a Torino.. La sfida si disputa domenica 3 maggio alle ore 18 all'Allianz Stadium.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve in corsa per l’Europa, il Verona lotta per la dignità sportiva

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