Juve Frosinone Primavera 1-0 LIVE | Huli attento su Cichero

Nella partita valida per la 36ª giornata del campionato Primavera 202526, la Juventus ha battuto il Frosinone con un punteggio di 1-0. Durante l'incontro, l'attaccante ha colpito un palo, mentre il portiere ha evitato un gol con un intervento decisivo su un tiro ravvicinato. La cronaca riporta che il gol decisivo è arrivato nel secondo tempo, con un'azione ben costruita sulla fascia.

Juve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera ci crede, crede all’obiettivo playoff. Impresa complicata a 3 giornate dal termine e con un distacco di 6 punti ma non è ancora detta l’ultima parola. La missione – post delusione in finale di Coppa Italia – riparte oggi a Vinovo contro il Frosinone. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Frosinone Primavera 1-0: sintesi e moviola. 47? Parata Huli – Riflesso sulla girata di testa di Cichero. Il portiere alza la sfera in corner 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45? Fine primo tempo – Duplice fischio 38? Punizione Merola – Prova a sorprendere Rodolfo sul suo palo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Frosinone Primavera 1-0 LIVE: Huli attento su Cichero Live Juventus Vs Frosinone | Italian Primavera Cup 2026 | Live Score Notizie correlate Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE: subito Huli decisivo su Sulev, risponde Durmisi!Mingueza Juve, la società bianconera si è mossa con decisione sullo spagnolo in vista dell’estate. Juve Cagliari Primavera 0-0 LIVE: tegola per Padoin, si fa male Pugno! Russo e Mendy spaventa HuliCabal Juve, Spalletti e la società hanno fatto questa valutazione sul difensore colombiano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Frosinone; Primavera 1, Juventus-Frosinone: cronaca live, formazioni e tabellino; PRIMAVERA 1, FROSINONE – LAZIO 0-3; U20 | Dove vedere Juventus-Frosinone. Diretta Juventus Frosinone Primavera | Streaming video tv: obiettivi quasi sfumati! (oggi 3 maggio 2026)Diretta Juventus Frosinone Primavera streaming video tv: per le due squadre in campo questa mattina gli obiettivi stagionali appaiono lontani. ilsussidiario.net Juve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Frosinone Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 36ª giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com La #JuvePrimavera si rituffa in campionato Segui con noi #JuveFrosinone LIVE x.com Primavera 1 - 3 mai 2026 Ce matin à 11 heures, Juventus U20 - Frosinone U20. #Juve #Juventus #FinoAllaFine #ForzaJuve #Under20 #JuventusU20 - facebook.com facebook