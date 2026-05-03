L'Inter si prepara a conquistare lo scudetto, con il club che ha messo in atto un piano per mantenere Esposito lontano dalle offerte dei club inglesi. La strategia include misure specifiche per trattenere il giovane attaccante, al fine di rafforzare la rosa in vista delle fasi decisive della stagione. Nella stessa serata, Lautaro Martinez dovrebbe partire dalla panchina, mentre la squadra si avvicina al traguardo tricolore.

? Cosa scoprirai Come farà l'Inter a tenere Esposito lontano dalle big inglesi?. Perché Lautaro Martinez resterà in panchina nella serata dello scudetto?. Quanto salirà lo stipendio di Pio Esposito con il nuovo contratto?. Chi sono i club della Premier League pronti a tentare l'affare?.? In Breve Esposito potrebbe giocare titolare con Thuram mentre Lautaro Martinez resta in panchina.. Il nuovo contratto punta all'estensione fino al 2031 con stipendio fino a 4 milioni.. L'interesse di Arsenal e Newcastle ha spinto Marotta a triplicare l'attuale ingaggio milionario.. Il giovane punta alla decima rete stagionale dopo l'errore del rigore contro la Bosnia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, scudetto imminente e piano Marotta per blindare Esposito

Notizie correlate

Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo!Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Calciomercato Napoli, addio all’instant team: la...

Chivu Inter, ancora insieme? Ecco il piano di Marotta per blindare il tecnico nerazzurroBarcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma…Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Mercato Milan,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L’avvocato Viola: I tifosi dell’Inter ad oggi stiano tranquilli, possono festeggiare lo Scudetto; Dimarco inarrestabile: è il re degli assist all’Inter. I numeri che lo eleggono fenomeno; Inter, da esubero a protagonista: il Bologna e altri due club alla finestra; Adani: La parola per descrivere l'Inter è 'controllo'. Zanetti ci ha detto...

Perinetti: Scudetto all'Inter perché è la più forte. Napoli e Milan non hanno sbagliato nullaGiorgio Perinetti, direttore sportivo fra i più longevi del panorama calcistico italiano, ha parlato a TMW dell'emozionante finale di campionato. tuttomercatoweb.com

Il Napoli pareggia a Como, l’Inter è ancora più vicina allo scudetto: cosa serve per diventare campioni d’ItaliaIl Napoli pareggia a Como e permette all’Inter di avvicinarsi sempre di più alla festa scudetto. Ormai da un paio di settimane non è più una questione di se, ma di quando per la squadra di Cristia ... ilfattoquotidiano.it

Inchiesta arbitri: che sappiamo, quanto durerà, il ruolo di Schenone all'Inter e cosa fa Chiné - facebook.com facebook

GdS - #Sommer, ultime battute con l’ #Inter: a giugno sarà addio x.com